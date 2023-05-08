Выходит фильм «Луна» режиссёра Ким Ëн Ха





Премьера научно-фантастического фильма «Луна» (더 문) режиссёра Ким Ëн Ха (김용화) запланирована на 2 августа. Главные роли в фильме сыграют актёры То Гён Су (도경수), Соль Гён Гу (설경구) и актриса Ким Хи Э (김희애), сообщают в компании CJ ENM. «Луна» станет первым фильмом режиссёра Ким Ëн Ха за последние пять лет. Сюжет картины посвящён случайному инциденту, в результате которого космонавт остаётся изолированным на Луне. Режиссёр Ким Ëн Ха ранее представил ряд успешных работ, в том числе фильмы «Красавицей быть тяжело» (미녀는 괴로워), «Олимпийская сборная» (국가대표), две части фильма «Вместе с богами» (신과 함께).