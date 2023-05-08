HYBE анонсировала новый музыкальный проект

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Продюсерское агентство HYBE анонсировало релиз цифрового сингла «Маскарад» (Masquerade) исполнителя MIDNATT (미드낫). Новая работа создана в рамках проекта L с участием компаний HYBE IM, занимающейся разработкой в сфере игр, метавселенной, искусственного интеллекта, и компании Big Hit Music. Об этом глава HYBE Пан Си Хёк (방시혁) рассказал в недавнем интервью американскому специализированному изданию Billboard. В преддверии выхода нового сингла, запланированного на 15 мая, на официальном YouTube-канале HYBE LABELS был опубликован 19-секундный видеоролик. Подробности, связанные с MIDNATT и новым синглом «Маскарад», пока остаются в тайне.