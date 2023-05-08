KBS2 представил новый сериал

ⓒ KBS

Новый сериал телеканала KBS2 «Я встретил тебя случайно» (어쩌다 마주친, 그대), премьера которого состоялась 1 мая, успешно стартовал на корейском телевидении. Рейтинг по стране первых двух серий превышает 4%. Главные роли в сериале сыграли актёр Ким Дон Ук (김동욱) и актриса Чин Ги Чжу (진기주). Сюжет нового сериала развивается вокруг истории из жизни главного героя Юн Хэ Чжуна. Мужчина, обнаруживший машину времени, возвращается в 1987 год, чтобы отыскать серийного убийцу и спасти жизни многих невинных граждан, в том числе, свою. Вместе с главным героем в прошлое совершенно случайно отправляется девушка Пэк Юн Ëн. Попав в прошлое, они узнают, что машина времени, на которой они прибыли, сломана, и вернуться в будущее пока невозможно.