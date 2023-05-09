ⓒ DooRooDooRoo Artist CompanyДата рождения: 2 февраля 1982 г.

Рост: 183 см

Дебют: группа «Чан Ги Ха и лица» (장기하와 얼굴들), 2008 г.





Чан Ги Ха – популярный в РК автор и исполнитель песен. С 2008 по 2018 годы был солистом группы «Чан Ги Ха и лица». В настоящее время артист выступает соло. Основу творчества Чан Ги Ха составляют песни в жанре рок, написанные в особом, свойственном только ему стилю. Среди песен Чан Ги Ха, заслуживающих особого внимания, можно назвать «Дешёвый кофе» (싸구려 커피), «Это ты так думаешь» (그건 니 생각이고), «Я тебе не завидую» (부럽지가 않어) и многие другие. По словам Чан Ги Ха, большое влияние на него оказали песни Talking Heads и David Byrne. Чан Ги Ха известен также тем, что окончил лучший университет страны по специальности социология. В настоящее время он занимается сольной музыкальной деятельностью, параллельно принимает участие в съёмках контента для YouTube-канала the BOB studio (더 밥 스튜디오).