Я встретил тебя случайно (어쩌다 마주친, 그대)

Детские сады в Сеуле
2023-05-09
#Новости шоу-бизнеса l 2023-05-08
Режиссёр: Кан Су Ён, Ли Ун Хи
В ролях: Ким Дон Ук, Чин Ги Чжу
Жанр: Сериал
Премьера: 1 мая 2023 г.
Необычная и в то же время прекрасная история о путешествии во времени мужчины и женщины, застрявших в 1987 году.
2023-05-09
2023-05-09 15:27:06
2023-05-09 13:12:27
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