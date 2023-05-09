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Я встретил тебя случайно (어쩌다 마주친, 그대)

#Новости шоу-бизнеса l 2023-05-08


Режиссёр: Кан Су Ён, Ли Ун Хи

В ролях: Ким Дон Ук, Чин Ги Чжу

Жанр: Сериал

Премьера: 1 мая 2023 г.


Необычная и в то же время прекрасная история о путешествии во времени мужчины и женщины, застрявших в 1987 году.

Я встретил тебя случайно (어쩌다 마주친, 그대)
Я встретил тебя случайно (어쩌다 마주친, 그대)
Я встретил тебя случайно (어쩌다 마주친, 그대)
Я встретил тебя случайно (어쩌다 마주친, 그대)
Я встретил тебя случайно (어쩌다 마주친, 그대)
Я встретил тебя случайно (어쩌다 마주친, 그대)
Я встретил тебя случайно (어쩌다 마주친, 그대)
Я встретил тебя случайно (어쩌다 마주친, 그대)
Я встретил тебя случайно (어쩌다 마주친, 그대)
Я встретил тебя случайно (어쩌다 마주친, 그대)
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