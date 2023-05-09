Я встретил тебя случайно (어쩌다 마주친, 그대)





Режиссёр: Кан Су Ён, Ли Ун Хи

В ролях: Ким Дон Ук, Чин Ги Чжу

Жанр: Сериал

Премьера: 1 мая 2023 г.





Необычная и в то же время прекрасная история о путешествии во времени мужчины и женщины, застрявших в 1987 году.