День матери в Северной Корее

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Восьмого мая, в Республике Корея отмечали День родителей. Однако в Северной Корее такого праздника нет. Вместо этого там ежегодно 16 ноября отмечается День матери. 16 ноября 1961 года – это день, когда Ким Ир Сен выступил со своей исторической речью о роли матерей, в которой призвал замужних женщин активно участвовать в построении социализма. В 2012 году его внук Ким Чон Ын занял пост Первого секретаря Центрального Комитета Трудовой партии Кореи и Первого председателя Государственного комитета обороны КНДР. В первый же год пребывания у власти он объявил 16 ноября Днём матери. Южнокорейский праздник День родителей также первоначально назывался Днём матери. Он был учреждён в 1956 году в честь женщин, которые, потеряв мужей во время Корейской войны, в одиночку воспитывали своих детей. В 1973 году значение это праздника было расширено, и он стал называться Днём родителей, в то время как в Северной Корее до сих пор используется название День матери. Об этом празднике расскажет профессор Хён Ин Э с отделения северокорейских исследований Женского университета Ихва.