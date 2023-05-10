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Песни на стихи жанра «сасоль сичжо»

#Мелодии Кореи l 2023-05-11

Мелодии Кореи

Песни на стихи жанра «сасоль сичжо»

Сичжо – это исконно корейская форма стихотворного жанра, для которого характерно наличие трёх частей и 45 строчек. Родственником этого жанра является форма «сасоль сичжо», более длинный вариант обычного сичжо. В новом выпуске передачи «Мелодии Кореи» вы сможете познакомиться с песнями на стихи жанра «сасоль сичжо». 


Выпуск 607. Песни на стихи жанра «сасоль сичжо»

* Песня «Посреди зелёных гор» – Ли Чжун А (вокал)

* Песня «Сасоль нанбонга» – Ким Ён Им (вокал)

* Песня «Сасоль нанбон» – Ли Хи Мун (вокал)

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