Сичжо – это исконно корейская форма стихотворного жанра, для которого характерно наличие трёх частей и 45 строчек. Родственником этого жанра является форма «сасоль сичжо», более длинный вариант обычного сичжо. В новом выпуске передачи «Мелодии Кореи» вы сможете познакомиться с песнями на стихи жанра «сасоль сичжо».





Выпуск 607. Песни на стихи жанра «сасоль сичжо»

* Песня «Посреди зелёных гор» – Ли Чжун А (вокал)

* Песня «Сасоль нанбонга» – Ким Ён Им (вокал)

* Песня «Сасоль нанбон» – Ли Хи Мун (вокал)