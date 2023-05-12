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Она с другой планеты (어느 날 그녀가 우주에서)

#Новости шоу-бизнеса l 2023-05-15


Режиссёр: Ку Сан Бом

В ролях: Пэк Со Бин, Син Ён Со

Жанр: драма

Премьера: 2023 г.


Романтическая история о парне и девушке, «прилетевшей» из космоса.

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