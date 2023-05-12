Она с другой планеты (어느 날 그녀가 우주에서)

В РК сократился объём денежной массы
2023-05-12 15:00:18
#Новости шоу-бизнеса l 2023-05-15
Режиссёр: Ку Сан Бом
В ролях: Пэк Со Бин, Син Ён Со
Жанр: драма
Премьера: 2023 г.
Романтическая история о парне и девушке, «прилетевшей» из космоса.
2023-05-12 15:00:18
2023-05-12 15:20:06
2023-05-12 12:17:37
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