KBS представит в июне новый сериал

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Телеканал KBS2 анонсировал премьеру нового сериала «Моё сердце бьётся» (가슴이 뛴다) в с певцом, актёром Ок Тхэк Ёном (옥택연) и актрисой Вон Чжи Ан (원지안) в главных ролях. Показ первой серии запланирован на 26 июня. Новый контент от KBS2 представляет собой романтическую историю о девушке Ин Хэ и парне-полувампире У Хёле. Ин Хэ работает школьной медсестрой. Параллельно девушка принимает туристов в своём гостевом доме. Героиня родилась в бедной семье, поэтому с раннего детства ей пришлось зарабатывать на жизнь, что сказалось на её стойком и волевом характере. Ин Хэ случайно знакомится с У Хёлем, полувампиром, мечтающем о том, чтобы стать полноценным человеком. Вскоре они начинают совместное проживание в одном доме. Дальнейшее развитие отношений двух героев смотрите в первой серии сериала от KBS2 в конце июня.