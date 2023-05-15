Чи Мин из BTS записал саундтрек для фильма «Форсаж 10»

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Участник группы BTS (방탄소년단) Чи Мин (지민) исполнил саундтрек к фильму «Форсаж 10», премьера которого состоится 17 мая. Новая песня под названием Ангел ч.1 (Angel Pt.1) является заглавной песней американского боевика. Над её созданием работали известные американские исполнители Kodak Black и NLE Choppa, сообщает компания Universal Pictures. На сегодняшний день это первый случай, когда южнокорейский певец принимает участие в записи песен к серии легендарных фильмов «Форсаж». Видеоклип с участием Чи Мина будет опубликован 18 мая. «Форсаж 10» - американский боевик режиссёра Луи Летерье, десятая и предпоследняя основная часть франшизы «Форсаж». Главные роли в фильме исполнили Вин Дизель, Мишель Родригес и другие звёзды американского кино.