Компания Astory представит новый контент

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Южнокорейская компания Astory, представившая в 2022 году сериал «Странный адвокат У Ён У» (이상한 변호사 우영우), готовится к выпуску пяти сериалов. В их числе комедийные романтические сериалы «Даже в песке цветут цветы» (모래에도 꽃이 핀다), «Воспоминания о дворце Меркурия» (수성궁 밀회록), детективная история «Столкновение» (크래시) и другие. Особое внимание привлекает сериал «День похищения» (유괴의 날) с певцом, актёром Юн Ге Саном (윤계상) в главной роли. В центре сюжета история из жизни главного героя Ким Мён Чжуна, решившего похитить 11-летнюю школьницу с целью получения выкупа. Подъезжая к дому жертвы, он неожиданно сбивает ту самую девочку, которую должен был похитить. В результате происшествия она теряет память. Растерянный мужчина в спешке забирает жертву домой и воспитывает как собственную дочь. Вскоре Мён Чжун решает возвратить родителям их дочь, однако узнаёт об их смерти. Премьера сериала запланирована на второе полугодие 2023 года.