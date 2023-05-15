YG Entertainment утвердило состав группы BABYMONSTER

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Продюсерское агентство YG Entertainment утвердило состав новой гёрл-группы BABYMONSTER (베이비몬스터). В её состав вошли семь участниц: А Хён (Ahyeon), Ха Рам (Haram), Ло Ра (Rora) из РК, Рука (Ruka) и Аса (Asa) из Японии, Чикита (Chiquita) и Парита (Pharita) из Таиланда. Девушки успешно прошли все испытания, доказав своё право на место в составе новой группы. Дебют BABYMONSTER запланирован на ближайшую осень. Это будет первый проект главного продюсера компании Ян Хён Сока (양현석) за последние три года. Предстоящий дебют BABYMONSTER имеет особое значение для продюсерского агентства YG Entertainment, поскольку это первая гёрл-группа в составе компании за последние семь лет. Между тем, 14 мая YG Entertainment опубликовало на YouTube видеоролик с участницами BABYMONSTER. В качестве музыкального сопровождения была использована преддебютная песня под названием «Мечта» (Dream).