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Шоубиз сегодня от 11 мая

#Шоубиз Сегодня l 2023-05-11

Сеул сегодня

ⓒ chungchun music1. Новый сериал с Ан Бо Хёном и долгожданное возвращение группы «Баско Баско»!

2. Почему в Корее сериалы не снимают сезонами как в Америке? 

3. Новый фильм «Возвращение в Сеул» на сложную тему усыновления корейских детей за границу.

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