Шоубиз сегодня от 11 мая

В РК сократился объём денежной массы
2023-05-12 15:00:18
#Шоубиз Сегодня l 2023-05-11
1. Новый сериал с Ан Бо Хёном и долгожданное возвращение группы «Баско Баско»!
2. Почему в Корее сериалы не снимают сезонами как в Америке?
3. Новый фильм «Возвращение в Сеул» на сложную тему усыновления корейских детей за границу.
2023-05-12 15:00:18
2023-05-12 15:20:06
2023-05-12 12:17:37
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