Открытия в знакомом месте. Ч.1





Что делает путешествие привлекательным? Кого-то увлекают новые пейзажи, кого-то - возможность полностью расслабиться плюс вкусная еда и шопинг. Но у всего этого есть общая черта. И ничто не может сравниться с той радостью, которую мы испытываем, когда в знакомых вещах открываем новый смысл.

При слове «Пуё» многие думают в первую очередь о месте, где ощущается «печальная красота погибшей страны». Но разве это всё? Пуё - это не только последняя столица Пэкчэ, но и город, обладавший блистательной культурой. Неожиданно подлинные сокровища Пуё обнаруживаются в знакомых местах.





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Окно в мир

Река Кым-ган протянулась более чем на 400 км. Это третья по длине река Южной Кореи. Она протекает через центр Пуё, и местные жители называют её Пэнма-ган, т.е. «самая длинная река в Пэкчэ». Это название относится к шестнадцатикилометровому участку реки рядом с горной крепостью Пусо. До конца эпохи Чосон здесь ходили большие и малые суда, включая те, что поднимались из Жёлтого моря примерно на 70 км вверх по течению. Ключевыми воротами здесь была переправа Кудырэ перед крепостью Пусо. В наши дни движение здесь ограничивается одним лишь паромом.

Соперничая и сотрудничая с соседними Когурё и Силла, с далёкими Китаем и Японией, Пэкчэ вело морскую торговлю. Благодаря ей обрастала плотью экономика и развивалась культура. В этом был секрет движущей силы, позволивший стране, которая была меньше соседей и не имела связи с континентом по суше, просуществовать почти 7 веков - с 18 г. до н.э. до 660 г. н.э. И недаром название переправы, куда прибывало много торговых судов, стало восприниматься как название всей страны. Слово «кудырэ» в современном корейском найти трудно, но есть его следы в японском. Японское «кудара», которое происходит от «кудырэ», означает «своя страна», «большая страна». И в то же время так по-японски называют Пэкчэ.





Эта уникальная бронзовая курильница эпохи Пэкче внесена в Список национальных сокровищ под номером 287. Она хранится в Национальном музее Пуё.

Что скрывает скала

По реке Пэнма-ган менее чем за 30 минут можно добраться до пристани у храма Коран-са, где начинается прогулочная тропа, ведущая к крепости Пусо.

Если пройти мимо храма Коран-са, который, по преданию, был построен, чтобы успокоить жаждущие отмщения души пэкчесцев, и подняться наверх, появится павильон Пэкхва-чжон. Из него открывается великолепный вид на реку.

Скала Накхва-ам, или Скала Падающих Цветов, расположена немного ниже павильона. Согласно легенде, когда под натиском Силла и Танского Китая из-за якобы плохого правления короля Ыйчжа-вана Пэкчэ пало, три тысячи придворных дам покончили с собой, бросившись с этой скалы. Но на самом деле название Накхва-ам было придумано через тысячу лет после падения Пэкчэ.





Павильон Пэкхва-чжон стоит на высокой скале, подножье которой омывают воды Кым-гана. Согласно легенде, когда под натиском Силла и Танского Китая в VII веке Пэкче пало, три тысячи придворных дам покончили с собой, бросившись с этой скалы в реку.

В «Самгук саги», «Исторических записях трёх государств», написанных в XII веке ещё в эпоху Корё, говорится, что король Ыйчжа-ван «был величественен и храбр, великодушен и решителен. Отца почитал, братьев любил и был с ними дружен, поэтому в те времена люди называли его Чынчжа Хэдона». «Хэдон» означает Корейский полуостров, а «Чынчжа» - это Цзэн-цзы, ученик Конфуция, считавшийся одним из «пяти мудрецов Востока». Иными словами, согласно историческим записям, Ыйчжа-ван отличался не только подлинным величием короля, но и натурой и учёностью, сравнимыми с добродетелями конфуцианских святых.

Ыйчжа-ван, судя по всему, был неоднозначным правителем, однако он сумел отбить у Силла 40 крепостей и изолировать соседа благодаря искусству дипломатии. Но противостоять вторжению объединённой армии Силла и Танского Китая он не смог. Тем не менее, после падения Пуё и насильственной отправки Ыйчжа-вана в Китай возрождённая армия Пэкчэ под командованием короля Пхун-вана (сына Ыйчжа-вана) продолжала борьбу ещё три года. Факты и правда не всегда совпадают. Печально красивое название Накхва-ам скрывает истинный характер жителей Пэкчэ, которые самоотверженно сражались до самого конца.





Квон Ги Бон, писательница

Ли Мин Хи, фотограф





Полный текст статьи «Открытия в знакомом месте»





출처: Корейский Фонд, журнал Koreana





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.