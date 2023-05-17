Музыкальные новинки апреля 2023 года

ⓒ IST, shofar, SM, Arts&Artists, THEBLACKLABEL, only_YU EntertainmentНаконец пришло время нам познакомиться с самыми значимыми работами корейских исполнителей, которые были выпущены в апреле 2023 года. Как всегда, они приготовили для нас много интересного! Наше знакомство с новинками мы начали с новой работы «Румяных подростков» или 볼빨간 사춘기. Новый, восьмой по счету мини-альбом исполнительницы Ан Чжи Ён (안지영) под названием «Любовь.zip» (사랑.zip) был выпущен 16 апреля. Заглавная композицию получила название «FRIEND THE END», что можно перевести как «Конец дружбы». В новой работе артистка обращается к парню, к которому испытывает сложные чувства. «Мы же друзья! Но что, если трепет, который ты вызываешь у меня – это и есть любовь?», - размышляет певица. Это ли не самое настоящее воплощение юности?

17 апреля дебютировал очередной юнит популярной бойз-группы NCT (엔시티) – NCT DOJAEJUNG (NCT 도재정), порадовав поклонников треком «Perfume» или «Парфюм». В юнит вошли три участника – это До Ён (도영), Чжэ Хён (재현) и Чжон У (정우). Стало известно, что трио NCT DOJAEJUNG станет первой подгруппой с закрепленным составом. Среди других подгрупп и участников До Ён, Чжэ Хён и Чжон У отличились еще и тем, что стали первым юнитом группы NCT, который смог взобраться на первую строчку чартов Кореи с дебютной композицией.

Прошлый месяц порадовал новым музыкальным материалом не только поклонников K-POP, но и любителей корейской традиционной музыки. Государственный центр национальной музыки кугак (국립국악원) в сотрудничестве с корейскими композиторами и исполнителями, которые работают в самых разных музыкальных направлениях, например, поп, сити-поп, босанова, транс, баллады и прочие, создает современные интерпретации корейских традиционных композиций. Так, в начале апреля была выпущена 4 часть серии «Повседневная музыка, альбом № 22». Мы прослушали песню под названием «Пхунгу тхарён» (풍구타령) из него.

Помимо композиций, представленных выше, на наших волнах прозвучали новые релизы гёрлз-группы Apink (에이핑크), сольных исполнителей Ли Ги Гвана (이기광), Ли Чхэ Ён (이채연), трот-певицы Чон Ю Чжин (전유진) и других.