Шоубиз сегодня от 18 мая

ⓒ KOZ, YG Entertainment1. Дебют новых поп-групп от самых крупных корейских агентств: Baby Monster от компании YG и BOYNEXTDOOR от агентства Hybe!

2. Возвращение актера Ким У Бина на телеэкраны и сериал "Курьер".

3. Последние изменения, происходящие на рынке комедий и комедийных передач в Южной Корее.