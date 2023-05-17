Шоубиз сегодня от 18 мая

Расцвели ирисы
2023-05-17
#Шоубиз Сегодня l 2023-05-18
1. Дебют новых поп-групп от самых крупных корейских агентств: Baby Monster от компании YG и BOYNEXTDOOR от агентства Hybe!
2. Возвращение актера Ким У Бина на телеэкраны и сериал "Курьер".
3. Последние изменения, происходящие на рынке комедий и комедийных передач в Южной Корее.
2023-05-17
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