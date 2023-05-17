Чечжудо – самый большой остров Южной Кореи. Сейчас он считается популярным туристическим местом, но вот раньше люди не хотели там жить, так как из-за сильных ветров и каменистых почв жизнь на острове была не совсем комфортной. Чтобы скрасить тяжёлые будни, островитяне часто пели песни, с некоторыми из которых вы можете познакомиться в новой передаче.





Выпуск 608. Песни острова Чечжудо

* Песня, исполнявшаяся во время притаптывания семян на острове Чечжудо – Ко Тхэ Пхён, Хён Гап Пон (вокал)

* Песня, исполнявшаяся во время перемалывания зерна в жерновах – Ко Сон Ок (вокал)

* Песня «Ёнчжу сипкён» – Ким Чжу Ок (вокал) и вокальный ансамбль