Открытия в знакомом месте. Ч.2





Высшая точка культуры Пэкчэ

Где можно увидеть свидетельства процветания Пэкчэ? Миновав павильон Сачжа-ру в крепости Пусо, место, где был склад и казармы, а также храм Самчхун-са, возведённый в честь трёх последних верных чиновников Пэкчэ – Кебэка, Сончхуна и Хынсу, и покинув крепость, вы окажетесь у Национального музея Пуё.





Снаружи здание Кыннак-чон в храме Мурян-са кажется двухэтажным, но на самом деле это единое пространство. Пятиярусная пагода и каменный фонарь производят на посетителей неизгладимое впечатление своей изящной простотой.

Музей небольшой, но значение и обширность его коллекции огромна. 12 декабря 1993 года, примерно в 4 часа дня, когда солнце уже клонилось к закату, близились к концу раскопки кластера захоронений в деревне Нынсан-ни. В этот момент в раскопе на глубине 1,2 м показалась большая курильница - высотой более 60 см и весом около 12 кг. Спустя три года после обнаружения этой позолоченной бронзовой курильницы эпохи Пэкчэ она была объявлена национальным сокровищем в знак признания её художественной ценности и исторической значимости.

Поначалу некоторые сомневались, а не китайская ли это курильница? Дело в том, что стилистически она походит на китайские курильницы. Кроме того, Пэкчэ было буддийским королевством, тогда как курильница явно проникнута духом даосизма. Однако нет сомнений, что она была создана в Пэкчэ. Её нашли на месте литейной мастерской рядом с кластером гробниц в Нынсан-ни; в отличие от китайских курильниц, она сделана из позолоченной бронзы, а на её крышке среди прочих есть фигурка музыканта, играющего на корейской цитре комунго.

Кроме комунго, на крышке изображены чончжок (род гобоя пхири) и ванхам (инструмент, похожий на гитару), а также музыканты, играющие на барабане в форме кувшина, прототип которого можно найти в Юго-Восточной Азии, и на пэсо, духовом инструменте северных кочевников.

В облике курильницы гармонично сплавлены иностранные элементы, такие как культура благовоний арабских и западных регионов, курильниц китайского типа, а также элементы традиционной корейской культуры, буддизма и даосизма. Это свидетельствует о том, что жители Пэкчэ умело использовали свои сильные стороны, а ограничения преодолевали путём обмена с внешним миром. Художественность и оригинальность, прослеживаемые в этой курильнице, позволяют предположить, в чём заключалась движущая сила экономического и культурного развития Пэкчэ.





Пэнмаган — это «самая длинная река в Пэкче». Туристы могут насладиться видами Пуё, прокатившись по реке на традиционных лодках с жёлтыми парусами хванпхо-тотпэ или на первом в Корее автобусе-амфибии.

Память о поэте

Пуё важен не только как столица Пэкчэ, существовавшего более тысячи лет назад. Примерно в 800 метрах к северо-западу от Национального музея Пуё находится родовой дом поэта Син Дон Опа и посвящённый ему музей.

Хотя Син рано ушёл из жизни, он оставил отчётливый след в корейской литературе. Находясь в самом сердце событий 19 апреля 1960 года, первой волны демократизации в стране, он написал стихотворения, которые помогли последующим поколениям в поисках альтернативы диктатуре. К примеру, Син говорил об объединении Юга и Севера и, выступая за демократию, критиковал авторитаризм и оппортунизм, опутавшие корейское общество.

Поэт умер, но его дело живёт. Семья Сина и издательство «Чханби» в 1982 году, когда ещё не был изжит дух диктатуры, учредили литературную премию Син Дон Опа. Цель премии состоит в том, чтобы поддержать и воодушевить авторов, которые унаследовали идеи поэта.

Дух Син Дон Опа и его вера в то, что литература должна делать людей и общество лучше, пронизывают родовой дом и музей Син Дон Опа. Музей, по сути, является памятником поэту, который, преодолев ограничения литературных кругов, погрязших в эстетизме, показал, что значит быть деятелем искусств, активно участвующим в жизни общества.





В доме и в музее Син Дон Опа изучают жизнь и творчество поэта. Здесь ежегодно присуждается литературная премия его имени; она вручается писателям вне зависимости от жанров их произведений.

Спокойствие старого города

Хороший способ завершить путешествия в Пуё - это пройтись по дороге Чаон близ переправы Кюам через реку Пэнма-ган. Деревня Кюам процветала, пока по реке перевозили большое количество товаров, но вследствие урбанизации пришла в упадок. Название «чаон», означающее «самостоятельно излучать тепло», отражает надежду оставшихся местных жителей на то, что деревня вновь наполнится человеческим теплом.

Вдоль дороги стоят книжные магазинчики, которые держат местные ценители культуры и искусства, продолжающие дело Син Дон Опа, большие и маленькие мастерские, а также кафе и рестораны, где готовят из местных продуктов. Когда прогуливаешься по дороге Чаон, наслаждаясь здешней атмосферой и спокойными видами Пуё, в какой-то момент начинаешь ощущать славу и блистательность Пэкчэ и вдруг понимаешь, насколько важно иногда сменить угол зрения: так можно увидеть новое в знакомых вещах.





Квон Ги Бон, писательница

Ли Мин Хи, фотограф





Полный текст статьи «Открытия в знакомом месте»





출처: Корейский Фонд, журнал Koreana





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.