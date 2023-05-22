Очаровательный джаз певицы, композитора и пианистки Ли Чжин А

ⓒ AntennaГероиней рубрики «Всё кроме K-POP» этого месяца мы выбрали талантливую певицу и пианистку Ли Чжин А (이진아), которая сама создает свою невероятную музыку. Ли Чжин А родилась в 1991 году, в городе Кванчжу провинции Кёнгидо. Девочка начала играть на пианино, когда ей было 6-7 лет, а примерно в 13 лет начала учиться играть джаз. Артистка обладает абсолютным слухом, так что овладеть инструментом в совершенстве еще в юном возрасте для нее не составило труда. Первое появление Ли Чжин А на телевидении состоялось в 2009 году на шоу-прослушивании «Gospel Star». Тогда девушке удалось попасть в первую десятку финалистов. Первый альбом под названием «Невидимое» (보이지 않은 것) она представила в 2013 году.

Как это обычно бывает в музыкальной индустрии, популярность к Ли Чжин А пришла не сразу. Но сказать, что ей пришлось ждать своего звездного часа долго тоже нельзя. Шанс засиять Ли Чжин А предоставился уже в 2014 году, когда она приняла участие в четвертом сезоне популярного музыкальном шоу-прослушивания «K-POP Star» (K팝스타4). Тонкий, но в то же время сильный голос, виртуозная игра на пианино, уникальные мотивы и забавные и такие близкие сердцу слова песен артистки просто покорили жюри и зрителей. Первым хитом певицы стала песня «시간아 천천히» или «Время, помедленнее», которую она исполнила на первом прослушивании шоу «K-POP Star». Забавно, что член жюри Ю Хи Ёль (유희열) нажал на заветную кнопку уже через 20 секунд с начала песни, еще до того, как услышал голос Ли Чжина. Его поразила виртуозная игра певицы на пианино. По итогам конкурса «K-POP Star 4» Ли Чжин А заняла почетное третье место. Победа подарила ей не только любовь зрителей, но и возможность заключить контракт с продюсерским агентством «Антенна» (안테나), под крылом которого артистка работает и по сей день.

На наших волнах прозвучали такие песни Ли Чжин А, как «Письмо» (편지), «Время, помедленнее» (시간아 천천히), «Ням ням ням» (냠냠냠), «Я сыта» (배불러), «RANDOM» и другие милые, но в то же время поразительные композиции.