Молодой дворянин (귀공자)





Режиссёр: Пак Хун Чжон

В ролях: Ким Сон Хо, Кан Тхэ Чжу, Ким Ган У, Ко А Ра

Жанр: Боевик

Премьера: 21 июня 2023 г.





Главный герой Марко проживает на Филиппинах. Молодой человек сейчас ухаживает за больной матерью, проводя свободное время в азартных заведениях. Вскоре он решает отправиться в Республику Корея для встречи с родным отцом, которого он ни разу в жизни не видел. По приезду Марк надеется получить у него деньги для операции матери. По пути ему встречается таинственный незнакомец, который начинает преследовать героя.