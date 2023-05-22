Молодой дворянин (귀공자)

Участницы Seraphim и NewJeans – в числе самых влиятельных в Азии
2023-05-22
#Новости шоу-бизнеса l 2023-05-22
Режиссёр: Пак Хун Чжон
В ролях: Ким Сон Хо, Кан Тхэ Чжу, Ким Ган У, Ко А Ра
Жанр: Боевик
Премьера: 21 июня 2023 г.
Главный герой Марко проживает на Филиппинах. Молодой человек сейчас ухаживает за больной матерью, проводя свободное время в азартных заведениях. Вскоре он решает отправиться в Республику Корея для встречи с родным отцом, которого он ни разу в жизни не видел. По приезду Марк надеется получить у него деньги для операции матери. По пути ему встречается таинственный незнакомец, который начинает преследовать героя.
2023-05-22
2023-05-19 15:02:10
2023-05-19 14:54:40
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