HYBE готовится к десятилетнему юбилею BTS

ⓒ YONHAP News

Продюсерское агентство HYBE готовит серию праздничных мероприятий по случаю десятилетнего юбилея группы BTS (방탄소년단), ежегодно отмечаемого 13 июня. Совместно с мэрией Сеула рассматривается вопрос об организации для поклонников группы специальных площадок Army Road в столичном районе Ёыйдо и других людных местах города. В связи с этим в Сеуле ожидается приток иностранных туристов. Предстоящий юбилей BTS имеет особое значение для поклонников группы, поскольку это одно из первых масштабных мероприятий в период после окончания пандемии коронавируса. В HYBE пока не уточняют подробности предстоящего мероприятия. Детали будут опубликованы позднее, по завершении переговоров с мэрией Сеула. Между тем, BTS в ближайшее время представит мемуары под названием Beyond the Story: 10 Year Record of BTS (이야기 그 이상: BTS 10년의 기록), а также памятную почтовую марку.