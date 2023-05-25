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Шоубиз сегодня от 25 мая

#Шоубиз Сегодня l 2023-05-25

Сеул сегодня

ⓒ YONHAP News1. Сериал «Доктор Чха Чжон Сук» стал четвертым самым популярным сериалом телеканала JTBC! 

2. Знакомство с продюсером Ким Тхэ Хо.

3. Подборка лучших детективных сериалов!

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