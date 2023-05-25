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Буддийские песни

#Мелодии Кореи l 2023-05-25

Мелодии Кореи

Буддийские песни

Песнопения являются неотъемлемой частью проведения буддийских ритуалов. Широкое распространение они получили после того, как их привёз из Китая корейский монах Чингам в IX веке. Буддийские песнопения значительно повлияли и на другие направления корейской музыки. Подробнее о них вы сможете узнать в новом выпуске передачи «Мелодии Кореи». 


Выпуск 609. Буддийские песни

* Песнопение «Читсори корёнсан» – Монах Сонам (вокал)

* Песня «Ёмбуль тодыри» – Сон Ый Син (вокал хэгым), Ким Ён Ги, Ким Хи Сон (вокал)

* Песня «Хвесимгок» – Ан Би Чхви (вокал) 

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