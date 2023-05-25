Рост реальных доходов домохозяйств РК равен нулю
2023-05-25 13:47:34
#Мелодии Кореи l 2023-05-25
Песнопения являются неотъемлемой частью проведения буддийских ритуалов. Широкое распространение они получили после того, как их привёз из Китая корейский монах Чингам в IX веке. Буддийские песнопения значительно повлияли и на другие направления корейской музыки. Подробнее о них вы сможете узнать в новом выпуске передачи «Мелодии Кореи».
Выпуск 609. Буддийские песни
* Песнопение «Читсори корёнсан» – Монах Сонам (вокал)
* Песня «Ёмбуль тодыри» – Сон Ый Син (вокал хэгым), Ким Ён Ги, Ким Хи Сон (вокал)
* Песня «Хвесимгок» – Ан Би Чхви (вокал)
2023-05-25 13:47:34
2023-05-25 10:19:42
2023-05-24 15:02:56
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