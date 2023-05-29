Ким Ха Ныль и Rain снимутся в сериале

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Актриса Ким Ха Ныль (김하늘) и певец Чон Чжи Хун (정지훈), известный под творческим псевдонимом Rain (비), утверждены на главные роли в сериале «Скандал в семье Хваин» (화인가 스캔들). Как сообщили в Disney Plus, съёмочные работы уже начались. Точная дата публикации контента будет утверждена позднее. В основе сюжета нового сериала лежит история двух героев: профессиональной гольфистки Ван Су и её охранника То Юна. Ван Су выходит замуж за наследника главы крупнейшей группы компаний «Хваин». Став исполнительным директором фонда, женщина активно занимается благотворительной деятельностью. Рядом с ней всё это время находится охранник То Юн. Молодой человек по окончании полицейской академии устраивается на работу в ГК «Хваин», и на это у него есть особая причина.