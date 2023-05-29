KBS представит новую комедийную передачу

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Телерадиокомпания KBS анонсировала премьеру новой телевизионной юмористической передачи. В настоящее время проводится отбор её участников. Название нового контента и его точная дата выхода пока не называются. Известно лишь, что KBS планирует представить передачу в конце 2023 года. Новость о её выходе привлекла особое внимание на фоне приостановки показа в июне 2020 года комедийного шоу Gag Concert (개그콘서트). Его первый выпуск вышел на экраны 18 июля 1999 года. По состоянию на 2003 год, передача достигла пика популярности, после чего её рейтинг начал постепенно снижаться, что в итоге привело, по сути, к закрытию данного шоу. В KBS объяснили своё решение значительными изменениями тенденций юмора на телевидении, а также необходимостью обновления передачи.