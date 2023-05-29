KBS Joy и Channel A презентуют новую развлекательную передачу

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Телеканал KBS Joy совместно с телеканалом Channel A объявили о выходе новой развлекательной передачи «Работать на желудок» (위장취업). Показ первого выпуска запланирован на 14 июня. На роль ведущих приглашены комедиантки Ким Мин Гён (김민경), Син Ги Ру (신기루), Хон Юн Хва (홍윤화) и медийная личность Пхун Чжа (풍자). В ходе съёмок четыре участницы будут заниматься различной трудовой деятельностью, например, ловить крабов в море или работать на угольном заводе, получая за свою работу еду. Ожидается, что в ходе передачи будут представлены различные деликатесы корейской кухни.