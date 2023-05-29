Корейские композиции с оригинальными версиями на иностранном языке

ⓒ ACE FACTORY, 325E&C, JYP, SM EntertainmentДорогие друзья, думаем, многие из вас, кто увлекается корейским кинематографом, знакомы с фильмом «미녀는 괴로워» 2006 года выпуска, который зрителям из СНГ знаком под названием «200 фунтов красоты». Если вы смотрели эту трогательную романтическую комедию, то должны помнить, что ее главной музыкальной темой является композиция «Maria» (마리아), которую поет сама Ким А Чжун – исполнительница главной роли. Уверены, что каждый из вас, услышав этот саундтрек, подумал, что эта мелодия ему знакома, а многие даже догадались, что это за песня. На самом деле, песня «Maria» принадлежит авторству легендарной американской рок-группы Blondie и была выпущена в 1999 году. Но, конечно же, Ким А Чжун не «украла» композицию, а вполне законно просто перепела ее. Наверное, вы уже подумали, что этот выпуск нашей рубрики будет посвящен саундтрекам. А вот и нет! В этот раз на наших волнах прозвучат композиции, которые изначально принадлежали зарубежным артистам, но в последствии были выкуплены и исполнены корейскими артистами. Мы прослушали песни, оригиналы которых сами по себе стали огромными хитами по всему миру, так и композиции, оригинальные версии которых так и не смогли увидеть свет. Среди них: «Мечта нуны» (누나의 꿈) певицы Хён Ён (현영), которая является ремейком суперхита нулевых «Dragonstea din tei» от молдавской группы O-Zone, «Прощай лишь ненадолго» или «잠시만 안녕» в исполнении легендарной корейской рок-группы M.C The Max (엠씨더맥스) (оригинал принадлежит японской метал-группе X-Japan), версия композиции Fool’s Garden «Lemon Tree» от Пак Хе Гён (박혜경), песня «Mirotic» от TVXQ (동방신기) и другие.