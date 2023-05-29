Почта Кореи выпускает марку к юбилею группы BTS

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Почта Кореи объявила о завершении 26 мая приёма предварительных онлайн-заявок на приобретение почтовых марок, приуроченных к десятилетнему юбилею группы BTS (방탄소년단). Всем желающим были предложены как отдельные марки (всего 10 шт.), так и специальные наборы, включающие буклет с фотографиями участников группы. Поклонники BTS проявили активный интерес к новым маркам. Набор из десяти марок был полностью распродан в первые три часа после начала приёма заказов 23 мая. Те, кто не успел оформить предварительный заказ в интернете, смогут приобрести марки в отделениях Почты Кореи с 13 июня. Предварительный заказ для иностранных поклонников BTS начнётся 1 июня на сайте Почты Кореи www.koreastamp.or.kr. Заказ можно будет оформить, выполнив регистрацию через аккаунт в социальных сетях.