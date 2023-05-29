Моё сердце бьётся (가슴이 뛴다)

KBS представит новую комедийную передачу
2023-05-29
#Новости шоу-бизнеса l 2023-05-29
Режиссёр: Ли Хён Сок, Ли Мин Су
В ролях: Ок Тхэк Ëн, Вон Чжи Ан, Пак Кан Хён, Юн Со Хи
Жанр: Сериал
Премьера: 26 июня 2023 г.
Школьная медсестра Ин Хэ случайно знакомится с парнем-полувампиром У Хёлем, мечтающем стать полноценным человеком. Вскоре двое начинают совместное проживание в одном доме.
2023-05-29
2023-05-30 11:40:28
2023-05-26 14:57:52
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