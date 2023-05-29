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Моё сердце бьётся (가슴이 뛴다)

#Новости шоу-бизнеса l 2023-05-29


Режиссёр: Ли Хён Сок, Ли Мин Су

В ролях: Ок Тхэк Ëн, Вон Чжи Ан, Пак Кан Хён, Юн Со Хи

Жанр: Сериал

Премьера: 26 июня 2023 г.


Школьная медсестра Ин Хэ случайно знакомится с парнем-полувампиром У Хёлем, мечтающем стать полноценным человеком. Вскоре двое начинают совместное проживание в одном доме.

Моё сердце бьётся (가슴이 뛴다)
Моё сердце бьётся (가슴이 뛴다)
Моё сердце бьётся (가슴이 뛴다)
Моё сердце бьётся (가슴이 뛴다)
Моё сердце бьётся (가슴이 뛴다)
Моё сердце бьётся (가슴이 뛴다)
Моё сердце бьётся (가슴이 뛴다)
Моё сердце бьётся (가슴이 뛴다)
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