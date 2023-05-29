ⓒ noon companyДата рождения: 21 мая 1986 г.

Рост: 166 см

Вес: 49,5 кг

Дебют: группа GIRL'S DAY (걸스데이), 2010 г.





Певица Пак Со Чжин является участницей гёрл-группы GIRL'S DAY. В детстве она активно изучала игру на пианино и даже заняла несколько призовых мест на местных конкурсах. В студенческие годы Пак Со Чжин выбрала для себя карьеру певицы, после чего дебютировала в составе группы GIRL'S DAY. 9 июля 2010 года Пак Со Чжин и её коллеги по группе выпустили первый музыкальный альбом Girl's Day Party #1. В период по ноябрь 2017 года участницы GIRL'S DAY представили десятки музыкальных пластинок, в том числе два студийных и пять мини-альбомов. С 2013 года Пак Со Чжин активно снимается в сериалах. Её первой работой стал сериал «Лучшая свадьба» (최고의 결혼). В 2019 году на экраны вышел сериал «Лига печи» (스토브리그), в котором актриса исполнила одну из второстепенных ролей. Первую главную роль Пак Со Чжин получила в 2022 году в сериале «Падающая звезда» (별똥별). Из последних работ с участием актрисы можно называть сериалы «Бо Ра! Дебора!» (보라! 데보라), «Выгодная афера» (이로운 사기), а также фильмы «Ласточка» (제비), «Мора-дон» (모라동).