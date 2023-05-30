Народная медицина в Северной Корее

ⓒ Getty Images Bank

В отличие от Юга, где хорошо развита система здравоохранения, на Севере Корейского полуострова народная медицина играет важную роль в повседневной жизни граждан. Там средства народной медицины используются для лечения болезней очень широко. При бесплодии рекомендуют пустырник. Рак печени в Северной Корее не лечат, поскольку там нет оборудования для операций по пересадке печени. Поэтому народное средство номер один – чай из коричневого риса. А при простуде берут грушу, вырезают сердцевину, заполняют полость мёдом и варят на пару́. И таких народных средств много. Для северокорейцев средства народной медицины зачастую являются единственным способом лечения болезней. Конечно, народные средства лечения нельзя назвать бесполезными. Жимолость действительно помогает при воспалениях, а экстракт ивы содержит салициловую кислоту, из которой получают аспирин. Однако большинство болезней с их помощью вылечить невозможно. Почему же Северная Корея делает упор на народные средства?

В сегодняшнем выпуске мы побеседуем об этом с доктором Хён Ин Э, приглашённым научным сотрудником отделения северокорейских исследований Женского университета Ихва. Она – бывшая гражданка Северной Кореи, окончила Университет имени Ким Ир Сена, а затем преподавала в Чхончжинском медицинском институте.