Когда цветёт камелия (11) 지긋지긋해

Диалог недели

향미: 짜 안 가 봐요? 규태가 진짜로 용식이 밥줄 끊어 놀 거 같다던데.

Хян Ми: Вы правда не пойдёте? Гю Тхэ, кажется, действительно настроен лишить Ён Сика куска хлеба.

동백: 가서 뭐라고 해. 그 유부남은 내 손목을 잡았고 용식 씨는 내 편 들어주다가 싸웠다 그래?

Тон Бэк: И что я скажу? Что ссора случилась, потому что Но Гю Тхэ схватил меня за руку, а Ён Сик заступился?

향미: 거기는 부인이 변호사잖아요. 용식이도 지편이 있어야지.

Хян Ми: Его жена – адвокат. Ён Сику тоже нужна поддержка.

동백: 난 안 가. 소문이라면 진짜 지긋지긋해 .

Тон Бэк: Никуда я не пойду. Я сыта по горло слухами обо мне.





Фраза недели

지긋지긋해

[Чи-гыт-чжи-гыт-хэ]

Быть сытым по горло





Примеры

☞ 나는 가난이 지긋지긋하다

«Я сыт по горло этой бедностью / Мне опротивела бедность.»





☞ 이제는 비가 정말 지긋지긋해!

«Я уже сыта этим дождем по горло!»





Другие выражения

☞ 밥줄 끊다

«Лишить куска хлеба / уволить»



