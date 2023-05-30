Когда цветёт камелия (11) 지긋지긋해

Страны, которые самостоятельно производят ракеты-носители и спутники
2023-05-30
#Говорим как герои сериалов l 2023-05-22
Диалог недели
향미: 짜 안 가 봐요? 규태가 진짜로 용식이 밥줄 끊어 놀 거 같다던데.
Хян Ми: Вы правда не пойдёте? Гю Тхэ, кажется, действительно настроен лишить Ён Сика куска хлеба.
동백: 가서 뭐라고 해. 그 유부남은 내 손목을 잡았고 용식 씨는 내 편 들어주다가 싸웠다 그래?
Тон Бэк: И что я скажу? Что ссора случилась, потому что Но Гю Тхэ схватил меня за руку, а Ён Сик заступился?
향미: 거기는 부인이 변호사잖아요. 용식이도 지편이 있어야지.
Хян Ми: Его жена – адвокат. Ён Сику тоже нужна поддержка.
동백: 난 안 가. 소문이라면 진짜 지긋지긋해.
Тон Бэк: Никуда я не пойду. Я сыта по горло слухами обо мне.
Фраза недели
지긋지긋해
[Чи-гыт-чжи-гыт-хэ]
Быть сытым по горло
Примеры
☞ 나는 가난이 지긋지긋하다
«Я сыт по горло этой бедностью / Мне опротивела бедность.»
☞ 이제는 비가 정말 지긋지긋해!
«Я уже сыта этим дождем по горло!»
Другие выражения
☞ 밥줄 끊다
«Лишить куска хлеба / уволить»
2023-05-30
2023-05-31
2023-05-31 13:55:37
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