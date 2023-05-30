Когда цветёт камелия (12) 앞가림이나 하세요

Страны, которые самостоятельно производят ракеты-носители и спутники
2023-05-30
#Говорим как герои сериалов l 2023-05-29
Диалог недели
동백: 오늘부터는 엄마가 너 학원도 다 데려다 줄 테니까,
Тон Бэк: С сегодняшнего дня я буду провожать тебя на занятия,
절대로 혼자 다니지 말아, 알았어?
Так что ни в коем случае не ходи никуда один.
필구: 어차피 혼자 안 다녀. 할머니가 맨날 델다 줘.
Пхиль Гу: А я и так не хожу один. Меня бабуля каждый день водит.
동백: 응?
Тон Бэк: Что?
필구: 할머니가 오락실도 델다 주는데.
Пхиль Гу: Она меня и до игрового клуба провожает.
동백: 엄마, 엄마도 혼자 막 다니지 마. 그러다 깜빡 정신 놓으면,
Тон Бэк: Мама, тебе тоже не стоит ходить одной. Вдруг у тебя случится помутнение…
정숙: 내 걱정은 말고.
Чон Сук: За меня не беспокойся.
동백: 엄마 걱정한대?
Тон Бэк: Думаешь, я за тебя беспокоюсь?
정숙: 사장님 앞가림이나 하세요.
Чон Сук: Лучше о себе позаботьтесь, госпожа.
Фраза недели
앞가림이나 하세요
[Ап-га-ри-ми-на ха-сэ-ё]
Лучше о себе позаботьтесь
Примеры
☞ - 돈 아까운 줄 모르고 너무 막 쓰는 거 아니야?
- 다른 사람 신경 쓰지 말고 자기 앞가림이나 하세요.
«- Тебе совсем денег не жалко? Кажется, ты слишком много тратишь!
- Вы за других не переживайте, а лучше о себе позаботьтесь!»
Другие выражения
☞ 자기 앞가림도 못하다
«Не может позаботиться о себе»
Примеры
☞ 자기 앞가림도 못하면서 남의 걱정을 한다.
«Он не может даже о себе познакомиться, а волнуется о других.»
2023-05-30
2023-05-31
2023-05-31 13:55:37
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