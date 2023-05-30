Когда цветёт камелия (12) 앞가림이나 하세요

Диалог недели

동백: 오늘부터는 엄마가 너 학원도 다 데려다 줄 테니까,

Тон Бэк: С сегодняшнего дня я буду провожать тебя на занятия,

절대로 혼자 다니지 말아, 알았어?

Так что ни в коем случае не ходи никуда один.

필구: 어차피 혼자 안 다녀. 할머니가 맨날 델다 줘.

Пхиль Гу: А я и так не хожу один. Меня бабуля каждый день водит.

동백: 응?

Тон Бэк: Что?

필구: 할머니가 오락실도 델다 주는데.

Пхиль Гу: Она меня и до игрового клуба провожает.

동백: 엄마, 엄마도 혼자 막 다니지 마. 그러다 깜빡 정신 놓으면,

Тон Бэк: Мама, тебе тоже не стоит ходить одной. Вдруг у тебя случится помутнение…

정숙: 내 걱정은 말고.

Чон Сук: За меня не беспокойся.

동백: 엄마 걱정한대?

Тон Бэк: Думаешь, я за тебя беспокоюсь?

정숙: 사장님 앞가림이나 하세요 .

Чон Сук: Лучше о себе позаботьтесь, госпожа.





Фраза недели

앞가림이나 하세요

[Ап-га-ри-ми-на ха-сэ-ё]

Лучше о себе позаботьтесь





Примеры

☞ - 돈 아까운 줄 모르고 너무 막 쓰는 거 아니야?

- 다른 사람 신경 쓰지 말고 자기 앞가림이나 하세요.

«- Тебе совсем денег не жалко? Кажется, ты слишком много тратишь!

- Вы за других не переживайте, а лучше о себе позаботьтесь!»





Другие выражения

☞ 자기 앞가림도 못하다

«Не может позаботиться о себе»





Примеры

☞ 자기 앞가림도 못하면서 남의 걱정을 한다.

«Он не может даже о себе познакомиться, а волнуется о других.»



