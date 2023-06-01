Прощайте, карантинные ограничения!

Страны, которые самостоятельно производят ракеты-носители и спутники
2023-05-30
2023-06-01
Накануне полной отмены карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса, сотрудники временного центра тестирования на вирус на площади Кванчжин в сеульском муниципальном округе Кванчжин-гу отдыхают от напряжённой работы. С 1 июня эти центры закрываются.
(Yonhap News)
2023-05-30
2023-05-31
2023-05-31 13:55:37
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