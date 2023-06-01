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Прощайте, карантинные ограничения!

2023-06-01

Новости



Накануне полной отмены карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса,  сотрудники временного центра тестирования на вирус на площади Кванчжин в сеульском муниципальном округе Кванчжин-гу отдыхают от напряжённой работы. С 1 июня эти центры закрываются.

(Yonhap News)

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