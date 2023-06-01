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2023-06-01
#Мелодии Кореи l 2023-06-01
Корейская флейта пхири – один из самых древних в Корее традиционных инструментов. Подобные флейты делали в Корее ещё 4000 лет назад в бронзовом веке, а аналоги этого инструмента были обнаружены в других странах 50-60 тыс. лет назад. Подробнее о флейте пхири и её родственнике – дудке тхэпхёнсо – вы сможете узнать в новом выпуске передачи.
Выпуск 610. Флейта пхири и дудка тхэпхёнсо
* Мелодия «In dodri» – Ансамбль «Ппириппу»
* Мелодия «Look at me» – Ансамбль Youpiri Band
* Мелодия «Страна гор и морей» – Чин Юн Гён (дудка тхэпхёнсо)
2023-06-01
2023-05-31
2023-05-31
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