Корейская флейта пхири – один из самых древних в Корее традиционных инструментов. Подобные флейты делали в Корее ещё 4000 лет назад в бронзовом веке, а аналоги этого инструмента были обнаружены в других странах 50-60 тыс. лет назад. Подробнее о флейте пхири и её родственнике – дудке тхэпхёнсо – вы сможете узнать в новом выпуске передачи.





Выпуск 610. Флейта пхири и дудка тхэпхёнсо

* Мелодия «In dodri» – Ансамбль «Ппириппу»

* Мелодия «Look at me» – Ансамбль Youpiri Band

* Мелодия «Страна гор и морей» – Чин Юн Гён (дудка тхэпхёнсо)