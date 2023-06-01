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Шоубиз сегодня от 1 июня

#Шоубиз Сегодня l 2023-06-01

Сеул сегодня

ⓒ ATTRAKT, DSP Media1. Группа «Фифти фифти» обогнала Блэк Пинк по популярности, а также другие значимые возвращения июня.

2. Главные агентства Кореи планируют усилить свою деятельность и создавать новые айдол-группы.

3. Группа «Кард» - уникальная смешаннная группа, где есть как девушки, так и парни. 

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