Шоубиз сегодня от 1 июня

ⓒ ATTRAKT, DSP Media1. Группа «Фифти фифти» обогнала Блэк Пинк по популярности, а также другие значимые возвращения июня.

2. Главные агентства Кореи планируют усилить свою деятельность и создавать новые айдол-группы.

3. Группа «Кард» - уникальная смешаннная группа, где есть как девушки, так и парни.