Шоубиз сегодня от 1 июня

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2023-06-01
#Шоубиз Сегодня l 2023-06-01
1. Группа «Фифти фифти» обогнала Блэк Пинк по популярности, а также другие значимые возвращения июня.
2. Главные агентства Кореи планируют усилить свою деятельность и создавать новые айдол-группы.
3. Группа «Кард» - уникальная смешаннная группа, где есть как девушки, так и парни.
2023-06-01
2023-05-31
2023-05-31
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