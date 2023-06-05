Новый мини-альбом бойз-группы BTOB

ⓒ CUBE EntertainmentРубрику «Звезды K POP» июня мы посвятили популярной бойз-группе BTOB (비투비). Конечно, работы этих талантливых ребят звучали в рамках нашей программы и даже в рамках этой рубрики не один раз, но не так давно, 2 мая, они вернулись на сцену с новым 12-ым мини-альбомом «WIND AND WISH» или «Ветер и желание». Это довольно значимое событие в мире K-POP, так что мы не могли не осветить его.

Прежде всего мы освежили наши воспоминания о BTOB. Группа дебютировала в марте 2012 года, но продолжает оставаться на плаву, выживая в ожесточенной конкуренции K-POP эстрады. Возможно, наши слушатели помнят, как мы упоминали, что в последнее время корейские бойз-группы находятся в упадке. Но о BTOB такого сказать нельзя. Помимо преданного фан-клуба, парням повезло обзавестись признанием широкой публики, почти каждый участник коллектива широко узнаваем благодаря своей индивидуальной деятельности, да и то, что песни BTOB слушают даже парни, говорит о многом.

Название коллектива «BTOB» расшифровывается как «Born To Beat» или «Рожденные, чтобы побеждать». В группе шесть участников: лидер и главный вокалист Со Ын Гван (서은광), главный рэпер Ли Мин Хёк (이민혁), ведущий вокалист Ли Чхан Соп (이창섭), вокалист Им Хён Сик (임현식), главный танцор и ведущий рэпер Пхыниэль (프니엘) и вокалист Юк Сон Чжэ (육성재). На самом деле, в BTOB раньше был седьмой участник Чон Иль Хун (정일훈), но в последствие ему пришлось покинуть коллектив. Как уже было сказано, все участники группы хорошо известны широкой публике, во многом благодаря своей сольной деятельности. Так, лидер Ын Гван прославился как большой весельчак, и с помощью своих прямых эфиров с фанатами, где ему приходится общаться на английском, делая забавные ошибки, он стал широко известен и среди иностранной аудитории ТикТока и Инстаграма. Также Сон Чжэ является признанным актером, а Чхан Соп ведет популярный Ютуб-канал. Но в первую очередь BTOB известными тем, что сами создают свою музыку, а еще все участники отличаются превосходными вокальными данными.

В этот раз на наших волнах прозвучали как и композиции с новой пластинки, так супер-хиты BTOB, выпущенные ранее. Нашу рубрику открыла заглавная композиция свежего альбома, которая называется «나의 바람» или «Wind and Wish». Интересно, что в корейском языке слово «바람» имеет два значения: «ветер» и «желание». Вот как связаны два слова из английского названия композиции. Помимо остальных композиций из нового мини-альбома ребят, на наших волнах прозвучали такие популярные хиты от них, как «Скучаю по тебе» (그리워하다), «Прекрасная боль» (아름답고도 아프구나) и «Я не могу без тебя» (너 없인 안된다).