Экстремальный фестиваль (익스트림 페스티벌)

Выходит новый фильм с Ли Бён Хоном в главной роли
2023-06-05
#Новости шоу-бизнеса l 2023-06-05
Режиссёр: Ким Хон Ги
В ролях: Ким Чжэ Хва, Чо Мин Чжэ, Пак Кан Соп, Чан Сэ Рим
Жанр: Комедия
Премьера: 7 июня 2023 г.
«Беда не приходит одна»: такими словами можно описать последние семь дней директора компании Хе Су, занимающейся организацией развлекательных мероприятий. За неделю до начала культурного фестиваля неожиданно поменялось его название. Артисты, гости – никто не пришёл в назначенный день. Тем не менее, фестиваль всё же должен состояться.
2023-06-05
2023-06-05 14:13:16
2023-06-05 11:47:05
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