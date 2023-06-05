Экстремальный фестиваль (익스트림 페스티벌)





Режиссёр: Ким Хон Ги

В ролях: Ким Чжэ Хва, Чо Мин Чжэ, Пак Кан Соп, Чан Сэ Рим

Жанр: Комедия

Премьера: 7 июня 2023 г.





«Беда не приходит одна»: такими словами можно описать последние семь дней директора компании Хе Су, занимающейся организацией развлекательных мероприятий. За неделю до начала культурного фестиваля неожиданно поменялось его название. Артисты, гости – никто не пришёл в назначенный день. Тем не менее, фестиваль всё же должен состояться.