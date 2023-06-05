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Экстремальный фестиваль (익스트림 페스티벌)

#Новости шоу-бизнеса l 2023-06-05


Режиссёр: Ким Хон Ги

В ролях: Ким Чжэ Хва, Чо Мин Чжэ, Пак Кан Соп, Чан Сэ Рим

Жанр: Комедия

Премьера: 7 июня 2023 г.


«Беда не приходит одна»: такими словами можно описать последние семь дней директора компании Хе Су, занимающейся организацией развлекательных мероприятий. За неделю до начала культурного фестиваля неожиданно поменялось его название. Артисты, гости – никто не пришёл в назначенный день. Тем не менее, фестиваль всё же должен состояться.

Экстремальный фестиваль (익스트림 페스티벌)
Экстремальный фестиваль (익스트림 페스티벌)
Экстремальный фестиваль (익스트림 페스티벌)
Экстремальный фестиваль (익스트림 페스티벌)
Экстремальный фестиваль (익스트림 페스티벌)
Экстремальный фестиваль (익스트림 페스티벌)
Экстремальный фестиваль (익스트림 페스티벌)
Экстремальный фестиваль (익스트림 페스티벌)
Экстремальный фестиваль (익스트림 페스티벌)
Экстремальный фестиваль (익스트림 페스티벌)
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