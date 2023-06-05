ⓒ BLADE ENTERTAINMENTДата рождения: 1 сентября 1980 г.

Рост: 168 см

Вес: 62 кг

Дебют: «Блюз Ён Сук» (영숙이 Blues), 2005 г.





Актриса Ким Чжэ Хва начала карьеру в 2005 году, снявшись в фильме «Блюз Ён Сук». В основном она исполняет роли второго плана. Среди её основных работ можно назвать сериалы «Почему О Су Чжэ?» (왜 오수재인가), «Чистка» (클리닝 업), фильмы «Залог» (담보), «Побег из Могадишо» (모가디슈), «Ничего серьёзного» (연애 빠진 로맨스) и многие другие работы. Ким Чжэ Хва отмечена несколькими наградами, в том числе, за роли в кинокартинах «Синдром Дауна» (다운) и «Герой боевика» (액션히어로). В этих двух фильмах актриса сыграла главные роли. Кроме того, Ким Чжэ Хва изредка появляется в развлекательных передачах, таких как «Радиозвезда» (라디오스타), «Бегущие» (러닝맨).