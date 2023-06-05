Телеканал tvN представил новый сериал

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Сериал «Выгодное мошенничество» (이로운 사기), новый проект телеканала tvN с актрисой Чхон У Хи (천우희) в главной роли, удачно стартовал на южнокорейском телевидении. По данным Nielsen Korea, рейтинг первой серии, вышедшей 29 мая, составил 4,6%. Внимание зрителей привлёк довольно интересный сюжет. Сериал начинается с рассказа о судьбе главной героини Ли Ро Ун, попавшей в тюрьму по обвинению в убийстве родителей. Общественность узнала правду лишь по прошествии десяти лет, когда якобы настоящий убийца признался в содеянном. Ли Ро Ун с раннего детства отличалась высоким интеллектом и феноменальной памятью. Эти и другие особенности характера помогли ей выжить в тюрьме для того, чтобы, выйдя на свободу, отомстить настоящим убийцам своих родителей. Продолжение истории смотрите в следующих сериях на телеканале tvN.