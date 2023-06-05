Выходит новый фильм с Ли Бён Хоном в главной роли

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8 июня состоится премьера кинокартины «Бетонная утопия» (콘크리트 유토피아) режиссёра Ом Тхэ Хва (엄태화). Главные роли в фильме исполнят актёры Ли Бён Хон (이병헌), Пак Со Чжун (박서준) и актриса Пак По Ён (박보영), сообщает кинопрокатная компания LOTTE ENTERTAINMENT. Сценарий к фильму создан по мотивам веб-комикса автора Ким Сун Нюна (김숭늉). Действие фильма разворачивается в Сеуле, полностью разрушенном в результате сильнейшего землетрясения. Местом сбора выживших стал многоквартирный дом – единственное здание в городе, уцелевшие после подземных толчков. Актёр Ли Бён Хон сыграет роль представителя жильцов многоквартирного дома Ён Тхака, а его коллеги по съёмочной площадке Пак Со Чжун и Пак По Ён – супругов Мин Сона и Мён Хва.