Актриса Ко А Сон снимется в сериале TVING

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Стриминг-платформа TVING объявила о выходе в следующем году нового сериала «Любовная история 'чхунхва'» (춘화연애담). На главные роли приглашены актриса Ко А Сон (고아성) и актёр Чан Рюль (장률). Сериал представляет собой романтическую историю главной героини принцессы Хва Ри. По сюжету девушка покидает родной замок и отправляется на поиски будущего жениха. Вскоре ей встречается первый кандидат по имени Чхве Хван. Сценарий к сериалу напишет Со Ын Чжон (서은정), ранее представившая такие работы как «Надеюсь, завтра наступит конец света» (내일 지구가 망해버렸으면 좋겠어) и «Новый нон-стоп» (뉴 논스톱).