Южнокорейские кинорежиссёры успешно снимают сериалы

ⓒ NETFLIX, Wavve

В последние годы южнокорейские кинорежиссёры представили несколько успешных телесериалов, многие из которых получили высокие оценки зрителей. Поводом для смены направления деятельности послужила пандемия коронавируса. Денежное финансирование съёмочных работ было приостановлено, более шестидесяти кинокартин сейчас находятся в бессрочной очереди в ожидании премьеры в кинотеатрах страны, рассказывает режиссёр Чо Ый Сок (조의석), недавно представивший сериал «Чёрный рыцарь» (택배기사) с Ким У Бином (김우빈) в главной роли. Режиссёр Юн Чжон Бин (윤종빈), работая над сериалом «Суринам» (수리남) с актёрами Ха Чжон У (하정우) и Хван Чжон Мином (황정민) в главных ролях, изначально хотел снять его в формате фильма, однако был вынужден отказаться от этой идеи из-за невозможности вместить весь сценарий в выделенные временные рамки (два часа). Примеров успешных сериалов, снятых южнокорейскими режиссёрами, довольно много. В их числе такие шедевры как «Казино» (카지노) режиссёра Кан Юн Сона (강윤성), «Игра в кальмара» (오징어 게임) режиссёра Хван Дон Хёка (황동혁). Вполне возможно, что они продолжат работу в новом для себя формате и представят зрителям ещё более интересные сериалы, которые получат успех не только в РК, но и во всём мире.