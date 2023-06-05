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Печатая на ткани золотые мечты. Ч.1
В одном из переулков сеульского района Кахве-дон, где сосредоточены корейские традиционные дома ханоки, расположены ремесленные мастерские. Здесь находится и Кымбагён, что означает «пиршество золотой сусали». Это мастерская г-на Ким Ги Хо, который включён в Список национального нематериального наследия под номером 119. Он единственный в стране мастер, продолжающий в пятом поколении ремесло кымбак – искусство золочения.
Мастерская Ким Ги Хо напоминает небольшой выставочной зал, в котором можно увидеть сразу и прошлое, и настоящее ремесла кымбак. Церемониальные дворцовые одеяния, ленты для волос тэнги, женские головные уборы чоктуги, а также покчумони, мешочки, затягивающиеся шнурком, позволяют окинуть взглядом великолепие корейской традиционной одежды, а галстуки, шкатулки для драгоценностей и броши показывают, как это ремесло развивается в наши дни.
Золото издревле ассоциировалось с властью, поскольку оно дорогое и не меняет со временем ни цвета, ни блеска. Даже в королевской семье в эпоху Чосон его использовали ограниченно. Не каждый мог носить одежду с отпечатанным золотым узором.
Говоря это, мастер указывает на одеяние, висящее на стене. Он лично создал копию зелёного облачения вонсам, в котором принцесса Тогон, третья дочь короля Сунчжо, была на своей свадебной церемонии. Действительно, золотая сусаль использовалась для украшения только королевских одежд, чтобы показать величие монаршей особы и добавить роскоши. Однако ближе к концу эпохи Чосон ограничения стали менее строгими, и даже простолюдины в особые дни, которые бывают раз в жизни, например на свадьбу, на шестидесятилетие (хвангап) или на празднование первого года жизни ребёнка (толь), могли надеть одежду с золотым узором.
Мастерство и креативность
Золотую сусаль, или кымбак, получают, расплющивая кусок золота молотком, пока он не становился тоньше бумаги.
Процесс декорирования сусалью выглядит совсем несложным. На штамп, представляющий собой доску с вырезанным на ней узором, наносят клей, делают отпечаток на ткани, после чего на места, где есть клей, накладывают сусаль и слегка прижимают. Но каждый из этих этапов требует высочайшей концентрации и терпения. Прежде всего, для деревянного штампа, чтобы его не повело со временем, берут дерево, которое сохло не менее пяти лет. Ким Ги Хо использует древесину корейской груши - она твёрдая, но при этом на ней легко вырезать узор. Деревянные заготовки опускают на пару минут в кипящую воду с добавлением соевого масла, после чего сушат в тени, в хорошо проветриваемом месте. Только если повторить этот процесс несколько раз, вырезанный узор надолго останется чётким. Затем рубанком и наждачной бумагой поверхность штампа выравнивают и шлифуют.
Теперь настаёт пора вырезать узор. При этом важно, чтобы края узора были вырезаны под наклоном, тогда можно будет легко удалять клей, если он попадёт в углубления. Для приклеивания сусали используют рыбий клей, получаемый в результате долгого вываривания высушенных плавательных пузырей горбыля миюй. Этот натуральный клей с высокой клеящей способностью издревле использовался не только при изготовлении одежды и ремесленных изделий при дворе, но и для приготовления дорогих блюд. Взяв клей на кисть, его равномерно наносят на штамп, и тут критически важна плотность клея. Если клей слишком густой, тончайший листок золота сморщится, а если слишком слабый, он не пристанет, как следует и узор выйдет с «проплешинами».
Когда клей подготовлен, на столе расстилают ткань и прижимают покрытый клеем штамп к месту, где будет узор, словно ставят печать на бумагу. Потом на места, где остался клей, кладут сусаль, слегка постукивая кончиками сухих пальцев. Тут нужно действовать быстро и точно, пока клей полностью не высох. После полного высыхания узор доводят до ума, счищая сусаль, оказавшуюся за пределами узора. Если наклеивание сусали требует мастерства, то разработка узора и его гармоничное расположение - это сфера креатива. Больше всего времени мастер тратит на создание узоров. Нужно заранее продумать, какие узоры использовать и как их расположить.
- Дизайн узоров немного менялся в зависимости от эпохи и ситуации. Я считаю, что узоры тоже должны эволюционировать, общаясь со временем, в котором они существуют. Ведь даже один и тот же узор вызывает разные ощущения в зависимости от того, как он выражен и что в него вложено.
Ли Ги Сук, писательница-фрилансер
Ли Мин Хи, фотограф
Полный текст статьи «Печатая на ткани золотые мечты»
출처: Корейский Фонд, журнал Koreana
*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.
2023-06-05
2023-06-05 14:13:16
2023-06-05 11:47:05
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