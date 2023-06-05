Печатая на ткани золотые мечты. Ч.1





В одном из переулков сеульского района Кахве-дон, где сосредоточены корейские традиционные дома ханоки, расположены ремесленные мастерские. Здесь находится и Кымбагён, что означает «пиршество золотой сусали». Это мастерская г-на Ким Ги Хо, который включён в Список национального нематериального наследия под номером 119. Он единственный в стране мастер, продолжающий в пятом поколении ремесло кымбак – искусство золочения.





Ким Ги Хо счищает лишние частички сусали, чтобы придать чёткость контурам золотого узора на подоле юбки чхима.

Мастерская Ким Ги Хо напоминает небольшой выставочной зал, в котором можно увидеть сразу и прошлое, и настоящее ремесла кымбак. Церемониальные дворцовые одеяния, ленты для волос тэнги, женские головные уборы чоктуги, а также покчумони, мешочки, затягивающиеся шнурком, позволяют окинуть взглядом великолепие корейской традиционной одежды, а галстуки, шкатулки для драгоценностей и броши показывают, как это ремесло развивается в наши дни.

Золото издревле ассоциировалось с властью, поскольку оно дорогое и не меняет со временем ни цвета, ни блеска. Даже в королевской семье в эпоху Чосон его использовали ограниченно. Не каждый мог носить одежду с отпечатанным золотым узором.

Говоря это, мастер указывает на одеяние, висящее на стене. Он лично создал копию зелёного облачения вонсам, в котором принцесса Тогон, третья дочь короля Сунчжо, была на своей свадебной церемонии. Действительно, золотая сусаль использовалась для украшения только королевских одежд, чтобы показать величие монаршей особы и добавить роскоши. Однако ближе к концу эпохи Чосон ограничения стали менее строгими, и даже простолюдины в особые дни, которые бывают раз в жизни, например на свадьбу, на шестидесятилетие (хвангап) или на празднование первого года жизни ребёнка (толь), могли надеть одежду с золотым узором.





Мастерство и креативность

Золотую сусаль, или кымбак, получают, расплющивая кусок золота молотком, пока он не становился тоньше бумаги.

Процесс декорирования сусалью выглядит совсем несложным. На штамп, представляющий собой доску с вырезанным на ней узором, наносят клей, делают отпечаток на ткани, после чего на места, где есть клей, накладывают сусаль и слегка прижимают. Но каждый из этих этапов требует высочайшей концентрации и терпения. Прежде всего, для деревянного штампа, чтобы его не повело со временем, берут дерево, которое сохло не менее пяти лет. Ким Ги Хо использует древесину корейской груши - она твёрдая, но при этом на ней легко вырезать узор. Деревянные заготовки опускают на пару минут в кипящую воду с добавлением соевого масла, после чего сушат в тени, в хорошо проветриваемом месте. Только если повторить этот процесс несколько раз, вырезанный узор надолго останется чётким. Затем рубанком и наждачной бумагой поверхность штампа выравнивают и шлифуют.





Мастер Ким вырезает изысканные рельефные узоры на деревянной заготовке. Для штампов он использует древесину корейской груши — она очень прочная, но при этом на ней легко вырезать узор.

Теперь настаёт пора вырезать узор. При этом важно, чтобы края узора были вырезаны под наклоном, тогда можно будет легко удалять клей, если он попадёт в углубления. Для приклеивания сусали используют рыбий клей, получаемый в результате долгого вываривания высушенных плавательных пузырей горбыля миюй. Этот натуральный клей с высокой клеящей способностью издревле использовался не только при изготовлении одежды и ремесленных изделий при дворе, но и для приготовления дорогих блюд. Взяв клей на кисть, его равномерно наносят на штамп, и тут критически важна плотность клея. Если клей слишком густой, тончайший листок золота сморщится, а если слишком слабый, он не пристанет, как следует и узор выйдет с «проплешинами».

Когда клей подготовлен, на столе расстилают ткань и прижимают покрытый клеем штамп к месту, где будет узор, словно ставят печать на бумагу. Потом на места, где остался клей, кладут сусаль, слегка постукивая кончиками сухих пальцев. Тут нужно действовать быстро и точно, пока клей полностью не высох. После полного высыхания узор доводят до ума, счищая сусаль, оказавшуюся за пределами узора. Если наклеивание сусали требует мастерства, то разработка узора и его гармоничное расположение - это сфера креатива. Больше всего времени мастер тратит на создание узоров. Нужно заранее продумать, какие узоры использовать и как их расположить.

- Дизайн узоров немного менялся в зависимости от эпохи и ситуации. Я считаю, что узоры тоже должны эволюционировать, общаясь со временем, в котором они существуют. Ведь даже один и тот же узор вызывает разные ощущения в зависимости от того, как он выражен и что в него вложено.





Ли Ги Сук, писательница-фрилансер

Ли Мин Хи, фотограф





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출처: Корейский Фонд, журнал Koreana





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