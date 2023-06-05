Когда цветёт камелия (13) 별것도 아니네

Выходит новый фильм с Ли Бён Хоном в главной роли
2023-06-05
#Говорим как герои сериалов l 2023-06-05
Диалог недели
종렬: 이게 횟집 아저씨가 썰었을 때랑,
Чон Рёль: Этот гребешок становится дороже, если его нарезал шеф Квон,
권쉐프님이 썰었을 때랑 전복 개당 단가가 달라진다고.
А не какой-нибудь дядя из обычного рыбного ресторана.
너 이런 거 태어나서 먹어본 적은 있어?
Ты хоть раз в жизни пробовал такое?
필구: 골뱅이 맛인데. 그냥 골뱅이 맛인데.
Пхиль Гу: На вкус как улитка. Обычная улитка.
종렬: 아하 참,
Чон Рёль: Ну дает!
필구: 별것도 아니네.
Пхиль Гу: Ничего особенного.
종렬: 별것도 아닌데 뭘 그렇게 잘 먹어?
Чон Рёль: Говорит, ничего особенного, а сам вон как уплетает.
Фраза недели
별것도 아니네
[Пёль-гот-то в-ни-нэ]
Ничего особенного
Примеры
☞ 이 영화를 명작이라고 홍보했는데 막상 보나까 별것도 아니네!
«Этот фильм раскрутили, как какой-то шедевр, а на деле – ничего особенного!»
Другие выражения
☞ Вспомогательная частица «-도»
Она акцентирует внимание на необычном или неожиданном случае, который противоречит тому, что ожидалось.
2023-06-05
2023-06-05 14:13:16
2023-06-05 11:47:05
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