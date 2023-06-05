Когда цветёт камелия (13) 별것도 아니네

Диалог недели

종렬: 이게 횟집 아저씨가 썰었을 때랑,

Чон Рёль: Этот гребешок становится дороже, если его нарезал шеф Квон,

권쉐프님이 썰었을 때랑 전복 개당 단가가 달라진다고.

А не какой-нибудь дядя из обычного рыбного ресторана.

너 이런 거 태어나서 먹어본 적은 있어?

Ты хоть раз в жизни пробовал такое?

필구: 골뱅이 맛인데. 그냥 골뱅이 맛인데.

Пхиль Гу: На вкус как улитка. Обычная улитка.

종렬: 아하 참,

Чон Рёль: Ну дает!

필구: 별것도 아니네 .

Пхиль Гу: Ничего особенного.

종렬: 별것도 아닌데 뭘 그렇게 잘 먹어?

Чон Рёль: Говорит, ничего особенного, а сам вон как уплетает.





Фраза недели

별것도 아니네

[Пёль-гот-то в-ни-нэ]

Ничего особенного





Примеры

☞ 이 영화를 명작이라고 홍보했는데 막상 보나까 별것도 아니네!

«Этот фильм раскрутили, как какой-то шедевр, а на деле – ничего особенного!»





Другие выражения

☞ Вспомогательная частица «-도»

Она акцентирует внимание на необычном или неожиданном случае, который противоречит тому, что ожидалось.



