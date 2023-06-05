Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Когда цветёт камелия (13) 별것도 아니네

#Говорим как герои сериалов l 2023-06-05

Говорим как герои сериалов

Диалог недели 

종렬: 이게 횟집 아저씨가 썰었을 때랑, 

Чон Рёль: Этот гребешок становится дороже, если его нарезал шеф Квон,

권쉐프님이 썰었을 때랑 전복 개당 단가가 달라진다고. 

А не какой-нибудь дядя из обычного рыбного ресторана.

너 이런 거 태어나서 먹어본 적은 있어? 

Ты хоть раз в жизни пробовал такое?

필구: 골뱅이 맛인데. 그냥 골뱅이 맛인데. 

Пхиль Гу: На вкус как улитка. Обычная улитка.

종렬: 아하 참, 

Чон Рёль: Ну дает!

필구: 별것도 아니네

Пхиль Гу: Ничего особенного.

종렬: 별것도 아닌데 뭘 그렇게 잘 먹어? 

Чон Рёль: Говорит, ничего особенного, а сам вон как уплетает. 


Фраза недели 

별것도 아니네

[Пёль-гот-то в-ни-нэ] 

Ничего особенного


Примеры 

☞ 이 영화를 명작이라고 홍보했는데 막상 보나까 별것도 아니네!

«Этот фильм раскрутили, как какой-то шедевр, а на деле – ничего особенного!»


Другие выражения 

☞ Вспомогательная частица «-도»

Она акцентирует внимание на необычном или неожиданном случае, который противоречит тому, что ожидалось.


Комментировать

Отправить
da3ric
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >