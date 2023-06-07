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Цельное молоко, сухое молоко, сливочное масло, мороженое, сыр, йогурт, сливки – трудно представить повседневный рацион современного человека без всеми любимых продуктов, изготовленных из коровьего молока. В последнее время передачи о молочных продуктах довольно часто транслируются по северокорейскому телевидению. Речь в них, как правило, идёт о пользе и питательности молока и молочных изделий. Между тем, ещё совсем недавно молоко и молочные продукты в Северной Корее были доступны далеко не каждому. Лишь состоятельные семьи могли их себе позволить. Однако в прошлом году центральная северокорейская газета «Нодон синмун» сообщила, что все провинции, уезды и города добились значительных успехов в производстве молока, в результате чего местные дети обеспечены молочными продуктами. Узнать подробнее о том, какова ситуация с молочными продуктами в Северной Корее, нам поможет директор исследовательского института Good Farmers господин Чо Чхун Хи.