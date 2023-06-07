Рассказ «Встречи и расставания» писателя Ли Сана

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Двадцать два года… Март… Я кашляю кровью. Я сбрил лезвием бороду, которую усердно отращивал шесть месяцев, заготовил лекарство и отправился в новое, тихое местечко с горячими источниками под названием В. В таком месте я не против даже умереть. Но ещё не расправившая свои крылья молодость вцепилась в бутылёк с лекарством и жалобно умоляла спасти её, с чем я ничего не смог поделать. По ночам в холодном свете гостиничной лампы меня никогда не покидала досада.









Я перестал принимать заготовленное лекарство и был полностью захвачен любовью к Кым Хон. Прозвучит глупо, но сила любви остановила мой кровавый кашель. Я никогда не давал Кым Хон денег. Почему? Потому что каждый день и каждую ночь либо Кым Хон была со мной в моей комнате, либо я был в её комнате…

Вместо этого… Я представил Кым Хон студента из Франции по имени У. Кым Хон сделала, как я ей велел: пошла в отдельную баню вместе с У. Баня была оборудована несколько непристойно. Также я порекомендовал Кым Хон адвокату С, который жил в соседней от меня комнате. C был тронут моим усердием, и ему ничего не оставалось, кроме как проникнуть в комнату Кым Хон.

Однако моя любимая Кым Хон всегда оставалась рядом со мной. Она доставала купюры по десять вон, которые получила от У, адвоката С и других и даже шутливо хвасталась ими передо мной.





지어 가지고 온 약은 집어치우고

나는 금홍이를 사랑하는 데만 골몰했다.

못난 소린 듯 하나 사랑의 힘으로 각혈이 다 멈췄으니까.





나는 금홍이에게 놀음채를 주지 않았다.

왜? 날마다 밤마다 금홍이가 내 방에 있거나

금홍이 방에 내가 있거나 했기 때문에...





그 대신.. 우(禹)라는 불란서 유학생을 나는 금홍이에게 권하였다.

금홍이는 내 말대로 우씨와 더불어 독탕에 들어갔다.

이 독탕이라는 것은 좀 음란한 설비였다.





나는 또 내 곁방에 와 묵고 있는 C라는 변호사에게도 금홍이를 권하였다.

C는 내 열성에 감동되어 하는 수 없이 금홍이 방을 범했다.





그러나 사랑하는 금홍이는 늘 내 곁에 있었다.

그리고 우, C 등등에게서 받은 십 원 지폐를 여러 장 꺼내놓고

어리광 섞어 내게 자랑도 하는 것이었다.









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

На протяжении всего произведения главные герои продолжают встречаться и расставаться. Интересно, что при этом они даже не сильно стремятся расставаться, они просто равнодушны и поэтому то встречаются, то расстаются. Такое отношение героев ярко характеризует бессмысленность жизни в колониальной Корее 1930-х годов. Об этом же говорят и строки последней песни: «Всё это сон – обманываешь ты или тебя обманут. Ах, этот мир в скитаниях непредсказуем». Как бы ты ни жил, твоя жизнь будет ужасна, поэтому всё равно, будешь ли ты обманывать или будешь обманут сам. Главный герой с безразличием относится ко всему происходящему. Только такое отношение к жизни позволяло держаться и влачить своё жалкое существование в те мучительные и бессмысленные времена.





Кым Хон принесла низкий столик с водкой и закусками. Я выпил одну стопку, Кым Хон тоже выпила. Я спел куплет из песни «Ёнбёнга», Кым Хон – куплет из песни «Юкчабэги».

Стояла уже глубокая ночь, наша история подходила к концу с окончательным расставанием на всю оставшуюся жизнь. Кым Хон отбивала такт по столику серебряными приборами и пела грустную песню, которую мне не доводилось слышать прежде.

- Всё это сон – обманываешь ты или тебя обманут.

Ах, этот мир в скитаниях непредсказуем,

Сожжёт он пусть дотла моё омрачённое сердце.





술상을 보아 왔다.





나도 한 잔 먹고 금홍이도 한 잔 먹었다.

나는 영변가를 한 마디 하고 금홍이는 육자배기를 한마디 했다.





밤은 이미 깊었고,

우리 이야기는 이 생(生)에서의 영이별이라는 결론으로 밀려갔다.





금홍이는 은수저로 소반전을 딱딱 치면서

내가 한 번도 들은 일이 없는 구슬픈 창가를 한다.





“속아도 꿈결 속여도 꿈결

굽이굽이 뜨내기 세상

그늘진 심정에 불질러 버려라”









Писатель Ли Сан (20.08.1910-17.04.1937) родился в Сеуле. Дебютировал в 1930 году с рассказом «12 декабря».