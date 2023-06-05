Молочные продукты в Северной Корее
2023-06-07
2023-06-05
5 июня, накануне начала очередного традиционного сезона корейского сельскохозяйственного года под названием Манчжон (колошение ячменя) на острове Таннамнисом в городе Ёчжу провинции Кёнгидо созрел ячмень.
(Yonhap News)
2023-06-07
2023-06-07
2023-06-07 10:09:19
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