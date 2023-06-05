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Созрел ячмень

2023-06-05

Новости



5 июня, накануне начала очередного традиционного сезона корейского сельскохозяйственного года под названием Манчжон (колошение ячменя) на острове Таннамнисом в городе Ёчжу провинции Кёнгидо созрел ячмень. 

(Yonhap News)

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