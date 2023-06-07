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Шоубиз сегодня от 8 июня

#Шоубиз Сегодня l 2023-06-08

Сеул сегодня

ⓒ SM Entertainment

1. Новое шоу о путешествиях и скандал с группой Эксо! 

2. Фильм «Преступный город 3» бьет рекорды по кассовым сборам! 

3. Сериалы, которые стоит посмотреть в июне. 

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