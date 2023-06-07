Молочные продукты в Северной Корее
2023-06-07
#Мелодии Кореи l 2023-06-08
Город Каннын располагается в корейской провинции Канвондо и славится чарующими видами, красивыми песнями и известным фестивалем празднования Тано – традиционного корейского праздника, который в этом году отмечается 22 июня. Подробнее об этом празднике и о красотах Каннына вы сможете узнать, прослушав наш новый выпуск.
Выпуск 611. Культурное наследие города Каннына
* Песня «Рододендроны» – Ансамбль «Anaya»
* Песня «Двенадцать перил» – Ким Ён У (вокал), Син Хи Чжун (гитара)
* Песня «Одокттэги» г. Каннын – Ким Чжин Сок, Ли Чжин Ги, Квон Ён Ха (вокал)
2023-06-07
2023-06-07
2023-06-07 10:09:19
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