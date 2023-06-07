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Культурное наследие города Каннына

#Мелодии Кореи l 2023-06-08

Мелодии Кореи

Культурное наследие города Каннына

Город Каннын располагается в корейской провинции Канвондо и славится чарующими видами, красивыми песнями и известным фестивалем празднования Тано – традиционного корейского праздника, который в этом году отмечается 22 июня. Подробнее об этом празднике и о красотах Каннына вы сможете узнать, прослушав наш новый выпуск. 


Выпуск 611. Культурное наследие города Каннына

* Песня «Рододендроны» – Ансамбль «Anaya»

* Песня «Двенадцать перил» – Ким Ён У (вокал), Син Хи Чжун (гитара)

* Песня «Одокттэги» г. Каннын – Ким Чжин Сок, Ли Чжин Ги, Квон Ён Ха (вокал) 


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